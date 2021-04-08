Roland Garros 1 hafta ertelendi

Roland Garros, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Roland Garros 1 hafta ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2021 13:42
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 23 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerine alındı. Eleme maçlarının 24-28 Mayıs tarihlerinde oynanacağı bilgisi verildi.

Turnuvanın, ülke çapında üçüncü kez uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenmemesi için bu kararın alındığı belirtildi.

Geleneksel olarak mayıs ayının son haftası başlayan Roland Garros, 2020'de de salgın yüzünden 4 ay ertelenmişti.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.