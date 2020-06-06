Rojin Haspolat nerelidir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor

Rojin Haspolat nereli, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ozan Tufan, iki yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Rojin Haspolat'a Boğaz kenarında evlilik teklifi etti. Bu haber sonrası, Google'da 'Rojin Haspolat kimdir, ne iş yapıyor' sorusu aratılmaya başlamadı. Peki Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte cevaplar...

06 Haziran 2020 15:18
Rojin Haspolat nerelidir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor
Ozan Tufan, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Rojan Haspolat'a evlilik teklifi yaptı. Fotoğrafları da twitter hesabından paylaştı. İnternetin gündemine oturan bu evlilik teklifi sonrasında Rojin Haspolat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorusu gündeme geldi. İşte ayrıntılar…
ROJİN HASPOLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ozan Tufan ile yaklaşık iki yıldır sevgili olan Rojin Haspolat, Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; Bilkent Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Bilgi Üniversitesi'nde de Sanat Tarihi okumuştur. İnternette kendisi hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da Rojin Haspolat'ın sanat dergilerinde editörlük yaptığı biliniyor. Ayrıca festival organizasyonu alanında çalışıyor.



OZAN TUFAN KİMDİR?

Ozan Tufan, maden işçisi baba, bir erkek kardeş ve ev hanımı bir anneye sahiptir. Şu anda kariyerine Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da orta saha mevkinde görev yaparak devam etmektedir.

Ozan Tufan henüz 10 yaşındayken okul takımı maçlarında oynadığı dönemlerde, Bursaspor alt yapı sorumlularının izlemesiyle keşfedilmeye başlandı. 2005 yılında Bursaspor alt yapısına alınan Ozan, 2007 yılında eğitimine devam ettiği Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı. Turnuvada 9 gol atarak gol kralı olan başarılı orta saha oyuncusu, ilk yükselişi de burada oldu.

İlk profesyonel sözleşmesini 2012 senesinde Bursaspor ile imzalayan Tufan, ilk golünü Kups'a karşı attı. Maçın 63. dakikada oyuna giren Tufan, bu maçta attığı golü sonrası Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu unvanına da sahip oldu. 2012-15 yılları arasında forma giydiği Bursaspor'da toplam 66 maça çıkan orta saha oyuncusu Tufan, 5 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 2015 senesinde Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, 2014'ten bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımının vazgeçilmezi olmuştur.

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