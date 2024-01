Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Şota Arveladze'nin ekibi Fatih Karagümrük ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 4-1 kazanırken Marcus Rohden 23, 38 ve 41. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaştı.



Karagümrük'ün diğer golünü 52. dakikada Kevin Lasagna kaydederken, Kayserispor'un tek golünü 45+2'de Aylton Boa Morte kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Şota Arveladze yönetimindek çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini alan Karagümrük puanını 20'ye yükseltirken, Kayserispor 29 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Karagümrük deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



16. dakikada Kayserispor savunmada eksikken Eysseric'in pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası çizgisi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.



23. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Eysseric'in uzun pasında topla buluşan Rohden, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



26. dakikada Karimi'nin attığı pas sonrası ceza yayında topu kontrol eden Bahoken, şut çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından auta çıktı.



38. dakikada Levent Mercan'ın pasıyla topla buluşan Rohden, ceza sahası içine driplingle girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğe de çarparak, filelerle buluştu: 2-0.



41. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasından topa kafa vuran Rohden, kendisinin ve takımının 3. golünün kaydetti: 3-0.



45+2. dakikada Kayserispor golü buldu. Bahoken'in şutu sonrası kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı sektirdi. Dönen topu tamamlayan Bao Morte, aradaki farkı 2'ye indirdi: 3-1.



Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 önde kapattı.



52. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 3'e çıkardı. Kayserispor savunmasını eksik yakalayan Fatih Karagümrük'te Eysseric, sol tarafta koşu yapan Lasagna'yı pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.



73. dakikada Boa Marte, Ramazan Civelek ile verkaç yaparak ceza sahasının içine girdi. Portekizli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu çeldi.



79. dakikada Serdar Dursun'un pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eysseric, şutunu çekti ancak kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kurtardı.



90. dakikada ceza sahasına driplingle giren Can Keleş, pasını ceza sahası üzerinde bulunan Samed Onur'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt, iki hamlede topu kontrol etti.



Müsabaka, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp



VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli (Dk. 88 Emir Tintiş), Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Paoletti, Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 88 Samed Onur), Can Keleş (Dk. 70 Adnan Uğur), Lasagna (Dk. 76 Serdar Dursun)



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 76 Hayrullah Erkip), Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 80 Talha Sarıarslan), Boa Morte, Karimi (Dk. 69 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 46 Ramazan Civelek), Bahoken



Goller: Dk. 23, 38 ve 41 Rohden, Dk. 52 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+2 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 57 Mehmet Eray Özbek, Dk. 69 Hasan Ali Kaldırım (Mondihome Kayserispor)





