Roger Schmidt, PSV'den ayrılıyor

PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Roger Schmidt, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Roger Schmidt, PSV'den ayrılıyor
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03 Şubat 2022 18:04
Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da sezon sonunda Roger Schmidt ile ayrılık yaşanacak.

PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman teknik adam, sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi ve takımdan ayrılma kararı aldı.

Hollanda ekibinde ikinci sezonunu geçiren 54 yaşındaki Schmidt, geçen sezon Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.

Roger Schmidt'in adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılıyor.

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