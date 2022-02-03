Roger Schmidt, PSV'den ayrılıyor

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da sezon sonunda Roger Schmidt ile ayrılık yaşanacak.
PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman teknik adam, sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi ve takımdan ayrılma kararı aldı.
Hollanda ekibinde ikinci sezonunu geçiren 54 yaşındaki Schmidt, geçen sezon Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.
Roger Schmidt'in adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılıyor.
PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman teknik adam, sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi ve takımdan ayrılma kararı aldı.
Hollanda ekibinde ikinci sezonunu geçiren 54 yaşındaki Schmidt, geçen sezon Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.
Roger Schmidt'in adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılıyor.