Roger Schmidt, Galatasaray'ı redddetti

PSV'nin teknik patronu Roger Schmidt'i ikna edemeyen Galatasaray, çareyi Domenec Torrent'te buldu

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Roger Schmidt, Galatasaray'ı redddetti
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11 Ocak 2022 10:12
Galatasaray'da teknik direktörlük için Domenec Torrent ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, İspanyol teknik adam bugün İstanbul'a gelecek. Sarı kırmızılıların PSV Eindhoven'ın hocası Roger Schmidt ile de görüştüğü öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; Yönetimin birinci tercihi Schmidt'ti. Ancak takımı Hollanda 1. Ligi'nde lider olan Alman teknik adam, Avrupa kupalarında olmayacak bir kulüpte görev almayacağını ifade ederek olumsuz yanıt verdi.

Teknik direktörlük kariyeri
Yıllar Takım
2005-2007 Delbrücker SC
2007-2010 SC Preußen Münster
2011-2012 SC Paderborn 07
2012-2014 Red Bull Salzburg
2014-2017 Bayer 04 Leverkusen
2017-2019 Beiçing Guoan
2020- PSV


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