Roger Schmidt: "Galatasaray'a karşı tüm silahlar lazım"

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları ön eleme maçları öncesinde iki önemli oyuncusunun ayrılmak üzere olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Roger Schmidt: 'Galatasaray'a karşı tüm silahlar lazım'
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03 Temmuz 2021 21:54
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven ile oynayacağı maçlar öncesinde Hollanda ekibinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

PSV'nin yıldız isimleri Donyell Malen için Dortmund, Denzel Dumfries için ise Everton resmi girişimlere başlarken, teknik direktör Roger Schmidt'ten açıklama geldi.

Galatasaray'a karşı en iyi kadroyla sahada olmak istediğini belirten teknik adam, "İki oyuncunun Galatasaray maçında olup olmayacağını göreceğiz. Bana olmayacaklar gibi geliyor. Yaz ayları öncesinde de onların transfer yapabileceğini düşünüyordum. Galatasaray'a karşı tüm silahlarımıza ihtiyacımız var. Dumfries ve Malen hala bizim oyuncularımız, burada olurlarsa kesinlikle onları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

PSV Eindhoven, hazırlık maçında Belçika 2. Lig ekiplerinden RWDM'yi 6-2 mağlup etti.




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