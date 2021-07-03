Roger Schmidt: 'Galatasaray'a karşı tüm silahlar lazım'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven ile oynayacağı maçlar öncesinde Hollanda ekibinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.PSV'nin yıldız isimleri Donyell Malen için Dortmund, Denzel Dumfries için ise Everton resmi girişimlere başlarken, teknik direktör'ten açıklama geldi.Galatasaray'a karşı en iyi kadroyla sahada olmak istediğini belirten teknik adam, "" ifadelerini kullandı.PSV Eindhoven, hazırlık maçında Belçika 2. Lig ekiplerinden RWDM'yi 6-2 mağlup etti.