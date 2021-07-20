Roger Schmidt: "G.Saray ile tur şansımız eşit"

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray maçı öncesinde açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Roger Schmidt: 'G.Saray ile tur şansımız eşit'
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20 Temmuz 2021 17:40
PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

Roger Schmidt, "Maça hazırız, iyi hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncular ellerinden geldiği kadar çalıştı, yarınki maçı bekliyorlar. Malen ve Dumfries kadroda yok, zorluk çekmeyeceğimizi umuyorum. Beklentimiz de ayrılmalarıydı, teklifleri değerlendiriyorlar. İyi sezon geçirdiler, Avrupa Şampiyonası'nda da iyi oynadılar" şeklinde giriş yaptı.

Tur şansının eşit olduğunu kaydeden Alman teknik adam, "Galatasaray tecrübeli takım, bizim gibi şampiyonluk için oynuyorlar her zaman. Onlar da bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdi, tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı analiz etmekte zorlanıp zorlanmadıkları sorulan antrenör, "Galatasaray'ı analiz etme zorluğu çekmedik, geçen sezon maçlarını analiz ettik. Olympiakos maçının oynanmadığını ve zorluk çektiklerini biliyoruz. Biz oyuncularımızı en iyi şekilde hazırladık, taktiksel açıdan bakıyoruz." diye konuştu.

Coady'nin oynayıp oynamadığı sorulunca Schmidt, "Onu yarın göreceğiz" cevabını verdi. Mvogo'nun daha erken seçilmemesinin nedeni de sorulan teknik adam, "Alternatiflerimiz var, bizim için sorun değil. 3. ve 4. kalecilerimiz de var, onlar için yarın 2. kaleci olmak büyük şans" dedi.


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