  •  
    Ankaragücü'nden Kartal için F.Bahçe'ye MESAJ!..
  •  
    Kadıköy'de DEV tepki! ''O formayı çıkartın ve..''
  •  
    Ve G.Saray'da Ozan için tartışma yaratan rakam
  •  
    "Fatih hoca ona kesin taktı, elinde olsaydı..."
  •  
    Kerimoğlu'ndan Tarık'a çağrı; "Yerinde olsam..."

Roger Federer'den 99. şampiyonluk

Seyircisi önünde oynadığı İsviçre Salon Turnuvası'nda 9. kez mutlu sona ulaşan Roger Federer, kariyerindeki 99. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA
Roger Federer'den 99. şampiyonluk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2018 20:56
İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Rumen Marius Copil'i 2-0 yenen İsviçreli Roger Federer kazandı. 

Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 3 numarası Roger Federer ile dünya sıralamasının 93. basamağındaki Marius Copil karşılaştı. 

Federer, ATP düzeyinde şampiyonluğu bulunmayan rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek İsviçre Salon Turnuvası'nda 9. kez mutlu sona ulaştı.

37 yaşındaki Federer, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 99. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Eski dünya 1 numarası, 109 şampiyonluğu bulunan Jimmy Connors'ın ardından "açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler" listesinin 2. sırasında yer alıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için