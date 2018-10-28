Roger Federer'den 99. şampiyonluk

İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Rumen Marius Copil'i 2-0 yenen İsviçreli Roger Federer kazandı.
Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 3 numarası Roger Federer ile dünya sıralamasının 93. basamağındaki Marius Copil karşılaştı.
Federer, ATP düzeyinde şampiyonluğu bulunmayan rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek İsviçre Salon Turnuvası'nda 9. kez mutlu sona ulaştı.
37 yaşındaki Federer, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 99. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Eski dünya 1 numarası, 109 şampiyonluğu bulunan Jimmy Connors'ın ardından "açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler" listesinin 2. sırasında yer alıyor.
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Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 3 numarası Roger Federer ile dünya sıralamasının 93. basamağındaki Marius Copil karşılaştı.
Federer, ATP düzeyinde şampiyonluğu bulunmayan rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek İsviçre Salon Turnuvası'nda 9. kez mutlu sona ulaştı.
37 yaşındaki Federer, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 99. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Eski dünya 1 numarası, 109 şampiyonluğu bulunan Jimmy Connors'ın ardından "açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler" listesinin 2. sırasında yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın