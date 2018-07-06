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Roger Federer ve Serena Williams, 4. turda!

Wimbledon'ın beşinci gününde Roger Federer ve Serena Williams dördüncü tura yükseldi. Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Venus Williams ile 10 numaralı seribaşı Keys elendi.

Kaynak: AA
Roger Federer ve Serena Williams, 4. turda!
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06 Temmuz 2018 22:25
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Roger Federer, dördüncü tura yükseldi. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın beşinci gününde korta çıkan Federer, dünya klasmanında 64. sırada yer alan Alman Jan-Lennard Struff ile karşılaştı. 

İsviçreli tenisçi, toplam 1,5 saat süren maçta rakibini 6-3, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ABD'li Taylor Fritz'i 6-4, 5-7, 6-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2, 8 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson da Alman Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı. 

- Serena Williams 4. turda

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Fransız Kristina Mladenovic'i 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi. 

7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Rumen rakibi Mihaela Buzarnescu'yu 3-6 ,7-6 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı. 

Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Venus Williams ile 10 numaralı seribaşı Madison Keys, turnuvaya üçüncü turda veda etti. 

Williams, Hollandalı Kiki Bertens'e 2-6, 7-6 ve 6-8'lik setlerle 2-1, Keys de Rus Evgeniya Rodina'ya 5-7, 7-5 ve 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu. 

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