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Roger Federer toprak korta geri dönüyor

Kariyerini uzatmak amacıyla son iki sezondur toprak kort maçlarına çıkmayan 37 yaşındaki tenisçi, Madrid Açık'a katılarak bu geleneği bozacak.

Kaynak: AA
Roger Federer toprak korta geri dönüyor
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20 Şubat 2019 22:59
Tek erkeklerde dünya 7 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, iki yıllık aranın ardından Madrid Açık'a katılarak toprak korta geri dönme kararı aldı.

Madrid Açık'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki tenisçinin 3-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacağı belirtildi.

İlerleyen yaşının ardından kariyerini uzatmak amacıyla son iki sezondur toprak kort turnuvalarına katılmayan Federer, Madrid Açık ile iki yıllık aranın ardından yeniden toprak kortta sahne alacak.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer, Madrid Açık'ta 2006, 2009 ve 2012 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı. 

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