ROG Master Þampiyonu Team Empire Oldu

Her aþamasýnýn mükemmel mücadelelere sahne olduðu turnuvada OpTic Gaming 2. Olurken 3.lüðü PENTA Sports ve WarriorsGaming.Unity paylaþtý.



ROG Master grup aþamasýný aþamasýný kayýpsýz tamamlayan iki takým olan OpTic Gaming ve Team Empire, turnuvanýn eleme serisene doðrudan yarý finallerden katýlma alma þansý kazandý. Çeyrek finallerde ise "Execration - PENTA Sports" ile oynarken "WG.Unity – Team MAX" takýmýyla oynadý oynandý. Bu maçlarý galip tamamlayan PENTA ve WG.Unity takýmlarý yarý finalde þampiyonluk favorisi takýmlarla eþleþti. PENTA – OpTic Gaming ile Team Empire ise WG.Unity ile yarý final maçlarýný oynadý ve sonuçlarý sürpriz olmadý. OpTic Gaming ve Team Empire burada da maç kaybetmeden 2-0'lýk skorlarla finale tamamiyle namaðlup gelmeyi baþardý. Finalde iki takým arasýndaki kýyasýya mücadeleden galip çýkarak 117.500$ deðerindeki büyük ödüle ulaþan takým ise Team Empire oldu. 2.olarak OpTic Gaming 58.800$, 3. ve 4. sýrayý paylaþan PENTA Sports ve WarriorsGaming.Unity ise 21.350$ para ödüllerini alarak turnuvadan ayrýldý.













Geçtiðimiz yýl 6 yerine 12 takýmla daha farklý bir sistemde oynanan ROG MASTERS 2016'nýn þampiyonu ise Execration'a karþý 3-0 kazanan Team Secret olmuþtu. Secret bu birincilike evine 71.250$ ödül ile dönmüdü. Geçtiðimiz sene ödül 150.000$ olan turnuva bu sene 200.000'i buldu. Bakalým seneye bizleri Kuala Lumpur'da neler bekliyor olacak ?



