Rodrygo: "Mbappe'yi Real'de görmek isterim!"

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Kylian Mbappe'yi eflatun beyazlı takımda görmek istediğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Rodrygo: 'Mbappe'yi Real'de görmek isterim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2023 23:28
Son güncelleme 15 Kasım 2023 23:29
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Kylian Mbappe'yi Madrid devinde görmek istediğini söyledi.

Rodrygo, "Kylian Mbappe'yi Real Madrid'de görmek ister misin?" sorusuna "Elbette isterim! O dünyanın en iyi oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.

Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Brezilyalı, "Hocama birçok kez 9 numara olarak oynamayı sevmediğimi, hatta bundan nefret ettiğimi söyledim. Ne olursa olsun takımıma yardım etmek için ne gerekiyorsa yapacağım." açıklamasını yaptı. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery