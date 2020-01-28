Rodriguez, Zajc'ı bekliyor

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'in transferinde hem oyuncunun kendisiyle hem de Milan'la kesin olarak anlaşmış durumda.
Sarı-Lacivertliler Zajc'ı Brescia'ya zorunlu satın alma karşılığında kiralamaya çalışıyor. Sonrasında Rodriguez de sezon sonu zorunlu satın almayla kiralanacak.
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Sarı-Lacivertliler Zajc'ı Brescia'ya zorunlu satın alma karşılığında kiralamaya çalışıyor. Sonrasında Rodriguez de sezon sonu zorunlu satın almayla kiralanacak.
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