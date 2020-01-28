Rodriguez, Zajc'ı bekliyor

Takıma sol bek takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Milanlı Ricardo Rodriguez transferi için hem oyuncuyla hem de takımıyla kesin olarak anlaşmış durumda.

Haber; Sabah
Rodriguez, Zajc'ı bekliyor
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28 Ocak 2020 10:16
Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'in transferinde hem oyuncunun kendisiyle hem de Milan'la kesin olarak anlaşmış durumda.

Sarı-Lacivertliler Zajc'ı Brescia'ya zorunlu satın alma karşılığında kiralamaya çalışıyor. Sonrasında Rodriguez de sezon sonu zorunlu satın almayla kiralanacak.

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