Rodriguez ve Lore, Timberwolves'un yeni sahipleri olacaklar!

Eski ABD'li beyzbolcu Alex Rodriguez ve milyarder Marc Lore'un, Minnesota Timberwolves'u Glen Taylor'dan satın almak için bir anlaşma yaptıkları bildirildi.



Anlaşmanın 1.5 milyar dolar civarında olmasının beklendiği açıklandı.



Taylor'ın, 2023'te Rodriguez ve Lore'un devralmasıyla, önümüzdeki iki yıl boyunca takımın sahipliğini üstlenmeye devam edeceği belirtildi.



Rodriguez ve Lore, ortak bir açıklamada şu ifadeleri kullandılar:



"Glen Taylor ile sürecin bu aşamasına girmeyi dört gözle bekliyoruz. Ona ve kurduğu mirasa duyduğumuz saygı, gelecek için inanılmaz bir temel oluşturuyor. Timberwolves organizasyonunu tanıma beklentisinden ötürü heyecan duyuyoruz."



