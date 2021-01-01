Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rodriguez ve Lore, Timberwolves'un yeni sahipleri olacaklar!

Eski ABD'li beyzbolcu Alex Rodriguez ve milyarder Marc Lore'un, Minnesota Timberwolves'u Glen Taylor'dan satın almak için bir anlaşma yaptıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski ABD'li beyzbolcu Alex Rodriguez ve milyarder Marc Lore'un, Minnesota Timberwolves'u Glen Taylor'dan satın almak için bir anlaşma yaptıkları bildirildi.

Anlaşmanın 1.5 milyar dolar civarında olmasının beklendiği açıklandı.

Taylor'ın, 2023'te Rodriguez ve Lore'un devralmasıyla, önümüzdeki iki yıl boyunca takımın sahipliğini üstlenmeye devam edeceği belirtildi.

Rodriguez ve Lore, ortak bir açıklamada şu ifadeleri kullandılar:

"Glen Taylor ile sürecin bu aşamasına girmeyi dört gözle bekliyoruz. Ona ve kurduğu mirasa duyduğumuz saygı, gelecek için inanılmaz bir temel oluşturuyor. Timberwolves organizasyonunu tanıma beklentisinden ötürü heyecan duyuyoruz."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal