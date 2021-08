Rodriguez: 'Ronaldo ile Messi birlikte oynasın isterim'

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp Juventus'ta Cristiano Ronaldo ile oynama ihtimalini değerlendirdi.



Rodriguez açıklamasında Messi'nin Ronaldo'nun yanına gitmesini isteyeceğini belirterek, "İkisinin birlikte oynadığını görmek rüya gibi bir şey olur. Siz de istemez misiniz?" diyerek görüşlerini aktardı.



Agüero'nun Manchester City'den ayrılarak Messi için Barcelona'ya gittiğini ancak her zaman planlanan fikirlerin gerçekleşmeyeceğini hatırlatan Rodriguez, "Aynısı benim de başıma geldi. Carlo Ancelotti için Everton'a geldim ama şimdi de o buradan ayrıldı. Futbolda her an her şey olabiliyor" sözlerini kullandı.



30 yaşındaki 10 numara James Rodriguez 2020 Eylül'ünde Real Madrid'den bedelsiz olarak Everton'a imza atmıştı.