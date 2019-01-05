Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transferi an meselesi olan Garry Rodrigues'in yerine kanat oyuncusu bakan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.Tottenham kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamayan Georges Kevin N'Koudou'nun Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği ortaya çıktı.Bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen Fransız yıldızla ilgili kararı teknik patron Fatih Terim verecek23 yaşındaki Georges-Kevin N'Koudou sağ kanatta da görev alabiliyor. Burnley, Marsilya ve Nantes'da da forma giyen Fransız futbolcu, kariyerinde 113 maça çıkarken 14 gol atıp 9 asist yaptı. Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor