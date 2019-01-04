Rodrigues'in parası iki taksitte gelecek

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a transferinde sona gelindi. Önceki gün Galatasaraylı yetkililerle görüşen ve 10 milyon 250 bin dolara anlaşan Al İttihad yöneticileri 28 yaşındaki futbolcuyu ülkelerine davet etti.Al İttihad ile masaya oturmak için Suudi Arabistan'a giden Garry Rodrigues'in kendisine sunulan yıllık 4 milyon euroluk teklifi yukarı çektiği ve 5 milyon euroya yükselttiği ve imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıldığı bildirildi.Suudi Arabistan'ın yoluna tutan Rodrigues'in imzası sarı-kırmızılıları bir hayli rahatlatacak. Çin kulüplerinin de transfer listesinde yer alan Rodrigues'in tercihini Arabistan'tan yana kullandığı öğrenildi.Bu arada Cim-Bom bonservis ücretini 6 ay içinde iki eşit taksitle alacak. Bu da hem Finansal Fair Play nedeniyle sattığı kadar alabilecek olan sarı-kırmızılıların elini güçlendirecek hem de kısa vadeli ödemeler için yönetime nefes aldıracak. Öte yandan bonservisin yüzde 20'si de PAOK'a gidecek.Garry Rodrigues konusunda yaşanan bu gelişme üzerine sarı-kırmızılıların transfer planlamasında da değişiklikler yaşanacak. Galatasaray'da bir kanat takviyesi de planlanmaya başlandıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues'in transfer süreci hakkında flaş açıklamalarda bulundu.IG TV'den açıklamalarda bulunan Terim, ''Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi izin verdim. Sonucunu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden birisi.'' sözlerini kullandı.