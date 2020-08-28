3 OYUNCU KADRODA YOK

GARRY RODRİGUES SAKATLANDI

MAÇTAN DAKİKALAR

Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Fenerbahçe 6. dakikada Salih Uçan'ın golüyle öne geçerken, Fenerbahçe'nin cevabı 37. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile geldi.Fenerbahçe'de sakatlıkları olan Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos kadroda yer almadı.Fenberbahçe'de maçın 2. yarısında oyuna dahil olan Garry Rodrigues, 63. dakikada sakatlanarak kenara geldi.Yeni transferleri ile sahaya çıkan ev sahibi ekip daha önce İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken, Karagümrükspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Salih'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, içerde kimsenin müdahale edemediği topta kaleci Altay kontrpiyede kaldı ve meşin yuvarlak direkt ağlarla buluştu: 0-1.20. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.37. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun klas şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.47. dakikada Rodrigues'in ortasında altıpas üzerinde Frey'in müsait durumda şutunda kaleci Ufuk Ceylan topu kontrol etti.52. dakikada Rodrigues'in ceza sahası içine pasıyla topla buluşan Frey, sağ çaprazdan topu ceza sahası dışında müsait durumdaki Gustavo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine müsait durumda şutunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan aşırtma vuruşun top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.86. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası solundan sert ortasında altıpas üzerinde Zajc'ın kafasıyla dokunduğu top direk dibinden auta gitti.Topuk Yaylası Tesisleri sahasıAltay Bayındır (Dk. 62 Harun Tekin), Gökhan Gönül (Dk. 70 Murat Sağlam), Zanka, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Serdar Aziz), Caner Erkin, Luiz Gustavo (Dk. 64 Jailson), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Ozan Tufan), Deniz Türüç (Dk. 46 Rodrigues, Dk. 61 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 65 Sinan Gümüş), Thiam (Dk. 46 Frey)Marafona (Dk. 46 Ufuk Ceylan), Fuertes (Dk. 46 Onur Bulut), Caulker (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy (Dk. 62 Siopis), Ahmet Gülay (Umut Güneş), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Salih Uçan (Dk. 70 Emre Bekir), Efecan Karaca (Dk. 62 Tzavellas), Pereira (Dk. 61 Emircn Altıntaş), Efkan Bekiroğlu (Dk. 56 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk. 60 Bareiro)Dk. 6 Salih Uçan (Alanyaspor), Dk. 37 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)Dk. 23 Caner Erkin (Fenerbahçe)