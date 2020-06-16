Rodrigues kendini affettirmek istiyor

29 yaşındaki futbolcu bu sezon istikrarsız bir görüntü çizdi. Garry Rodrigues, Kayserispor karşısında bekleneni veremedi.

Haber; Akşam
Rodrigues kendini affettirmek istiyor
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16 Haziran 2020 11:48
Fenerbahçe'nin bu sezon beklentileri karşılayamayan Yeşil Burun Adalı futbolcusu Garry Rodrigues, Trabzonspor karşısında kendisini affettirmeye kararlı.

Rodrigues, Bordo-Mavililer'e karşı ligdeki ilk maçta gol atmıştı. Kupadaki ilk mücadelede ise sakatlığı nedeniyle oynamayan başarılı oyuncu, bugün kendini göstermeye kararlı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 3 gol attı, 5 de asist yaptı.



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