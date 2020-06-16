Rodrigues kendini affettirmek istiyor

Fenerbahçe'nin bu sezon beklentileri karşılayamayan Yeşil Burun Adalı futbolcusu Garry Rodrigues, Trabzonspor karşısında kendisini affettirmeye kararlı.



Rodrigues, Bordo-Mavililer'e karşı ligdeki ilk maçta gol atmıştı. Kupadaki ilk mücadelede ise sakatlığı nedeniyle oynamayan başarılı oyuncu, bugün kendini göstermeye kararlı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 3 gol attı, 5 de asist yaptı.



