Rodrigues için 9 milyon euro

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Transfer için kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu'e Rusya'dan teklif var.Spartak Moskova'nın 28 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 9 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Galatasaray bu rakama satmaya sıcak bakmıyor. Rus temsilcisinin bu teklifi artırırsa anlaşma olabileceği bildirildi.Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla bu sezon 33 lig maçında 9 gol attı 11 de asist yapma başarısı gösterdi.