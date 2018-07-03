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Rodrigues için 9 milyon euro

Spartak Moskova, Galatasaray'a Garry Rodrigues için 9 milyon euroluk bir teklif sundu.

Kaynak: Milliyet
Rodrigues için 9 milyon euro
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03 Temmuz 2018 03:46
Transfer için kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Garry Rodrigues'e Rusya'dan teklif var.

Spartak Moskova'nın 28 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 9 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Galatasaray bu rakama satmaya sıcak bakmıyor. Rus temsilcisinin bu teklifi artırırsa anlaşma olabileceği bildirildi.

Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla bu sezon 33 lig maçında 9 gol attı 11 de asist yapma başarısı gösterdi.



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