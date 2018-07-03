Rodrigues için 9 milyon euro

Transfer için kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Garry Rodrigues'e Rusya'dan teklif var.
Spartak Moskova'nın 28 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 9 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Galatasaray bu rakama satmaya sıcak bakmıyor. Rus temsilcisinin bu teklifi artırırsa anlaşma olabileceği bildirildi.
Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla bu sezon 33 lig maçında 9 gol attı 11 de asist yapma başarısı gösterdi.
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Spartak Moskova'nın 28 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 9 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Galatasaray bu rakama satmaya sıcak bakmıyor. Rus temsilcisinin bu teklifi artırırsa anlaşma olabileceği bildirildi.
Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla bu sezon 33 lig maçında 9 gol attı 11 de asist yapma başarısı gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın