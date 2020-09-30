Rodrigue Beaubois'dan büyük fedakarlık!

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Rodrigue Beaubois, takımının Turkish Airlines EuroLeague'deki ilk maçı olan Zenit St. Petersburg karşılaşması öncesinde büyük bir fedakarlıkta bulundu.



Amerika Birleşik Devletleri'nde kızı dünyaya gelen Fransız oyuncu, kızını görmeden takımıyla birlikte İstanbul kalacak. Rodrigue Beaubois, 1 Ekim Perşembe günü oynanacak Anadolu Efes - Zenit St. Petersburg karşılaşmasında sahada olacak ve karşılaşma sonrasında kızını ilk kez görmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak.



Bir kez daha doğum sevinci yaşayan Beaubois çifti, kızlarına Alaïa ismini vermişti.



