Rodrigue Beaubois: 'Savaşmaktan vazgeçmedik'

Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Rodrigue Beaubois, Belgrad'da düzenlenecek Final Four öncesi Sporx.com'dan Hakan Celep'e açıklamalar yaptı.



Final Four'a yükselmelerini değerlendiren Fransız skorer, "Üst üste 3. kez Final Four'a yükselmek iyi hissettiriyor. Harika bir yolculuktu. Bu başarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Şu an şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Geçen sezon aynı kadroyla şampiyon olmuştuk. Bu sezon da aynı hedefteyiz. Sezon içerisinde inişler çıkışlar olsa da mücadeleden vazgeçmedik. Kalitemizi biliyorduk. Geçen sezon şampiyon olmuştuk. Her yıl farklıdır elbette ama bu sezon başarmanın bir yolunu bulduk. Savaşmaktan hiç vazgeçmedik. Kupa için önümüzde 2 maç daha var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.



"UMARIM YİNE KUPAYA ULAŞIRIZ"



THY EuroLeague'de sezon içerisinde zorlanan takımların Final Four'da daha çok şansı olup olmadığına dair sorumuza Beaubois, "EuroLeague çok karmaşık bir turnuva. Harika takımlar, harika oyuncular, harika koçlar var. Rekabet çok üst seviyede. Her maç ayrı bir mücadele. Her şampiyon, sezon içerisinde aşması gereken zorlu engelleri geçerek kupaya ulaşmıştır. Umarım bu sezon da benzer şekilde kupaya ulaşırız." cevabını verdi.



Sezon içerisinde unutamadığı maçlarla ilgili sorumuzu ise Fransız oyuncu, "Playofflardaki Milan maçları unutulmazdı. 3 maç kazanarak Final Four'a ulaştık. En iyi maçım Olympiakos'a karşıydı. Harika bir şut performansım olmuştu, çok iyiydim. CSKA deplasmanı da çok özeldi. Yakup Sekizkök hocayla çıktık. Çok zor bir maçtı. CSKA deplasmanları da her zaman zordur. Yakup Hoca harika iş çıkardı. CSKA'yı yenmenin bir yolunu bulmuştuk." sözleriyle cevapladı.



"BARTZOKAS ZEKİ BİR KOÇ"



Olympiakos Başantrenörü Bartzokas'ın kendi takımını "underdog" (kazanma ihtimali en az takım) olarak göstermesi üzerine Beaubois, "Bartzokas çok zeki bir koçtur. Tüm oyuncularını motive etmenin yollarını arar. Ancak, onlar sezonu 4. sırada bitirdi. Biz ise 6. sırada bitirdik. Final Four'da oynayan takımlar içerisinde normal sezonu en düşük sırada bitiren takım bizdik. Eğer bir takım 'underdog' ise bu biziz." cevabını verdi.



Yarı finalin diğer maçıyla ilgili görüşünü sorduğumuz Anadolu Efes'in yıldızı, "Dürüst olmak gerekirse Real Madrid mi yener, Barcelona mı yener bilemiyorum. Bu tek maç. Bu bir playoff serisi olsaydı şu veya bu takım eleyebilir diyebilirsin. Tek maçta her şey olabilir." görüşünü paylaştı.



"EFESLİLER'İ BELGRAD'DA GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"



Anadolu Efes taraftarlarına da mesaj gönderen Beaubois, "Anadolu Efes taraftarlarına sezon boyunca verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman çok yardım ettiler. Onları Belgrad'da da görmek için sabırsızlanıyoruz açıkçası." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ