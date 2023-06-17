Rodrigue Beaubois: ''Kazandığımız için mutluyum''

Anadolu Efes forması giyen Rodrigue Beaubois, Pınar Karşıyaka maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Rodrigue Beaubois, ''Bir şampiyonluk daha kazandık. Herkes bu sezonun ne kadar zor geçtiğini biliyor. Çok zor bir sezon geçti bizim için. Şu anda sadece keyfini çıkartıyoruz.'' dedi.



Beaubois, ''Çok zor bir maçtı. Karşıyaka hiçbir şekilde vazgeçmiyor, sonuna kadar savaşıyor. Kazandığımız için çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.



Rodrigue Beaubois son olarak, ''Geçmişte yaşadıklarımızı hiç düşünmedik. Sadece bugüne odaklandık. Harika bir galibiyet oldu ve kutlayacağız.'' dedi.









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