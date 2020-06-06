Rodrigo Tello: "Ronaldo, bana Michaael Jordan'a hatırlatırdı"

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Şilili Rodrigo Tello, Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Rodrigo Tello: 'Ronaldo, bana Michaael Jordan'a hatırlatırdı'
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06 Haziran 2020 14:42
Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Elazığspor ve Şanlıurfaspor formaları giyen Rodrigo Tello, Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Şilili futbolcu, Portekizli yıldız Ronaldo ile bir dönem Sporting Lizbon'da beraber oynadı.

"BANA JORDAN'I HATIRLATIRDI"

34 yaşındaki Ronaldo hakkında konuşan Tello; "Cristiano Ronaldo ile langırt oynardık, en iyisiydi. Bilardo oynardık, en iyisiydi. Ağırlık kaldırırdık en çok o yapardı. Zihniyeti 17 yaşındaki bir çocuğunkinden tamamen farklıydı. Bana Michael Jordan'ı hatırlatıyordu. Yaptığı her şeyde rekabetçiydi." dedi.

Rodrigo Tello ve Cristiano Ronaldo, birlikte Sporting Lizbon'da 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.

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