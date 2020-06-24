Rodrigo Tello: 'Pellegrini, Fenerbahçe'de başarılı olur'

Türkiye'de Beşiktaş ve Eskişehirspor formaları giyen Şilili futbolcu Rodrigo Tello, Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçe ile anılması üzerine El Mercurio gazetesine konuştu.



Tello, "Türkiye'de üç büyük kulüp var. En çok taraftar da bu üç kulüptedir; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Fenerbahçe 6 yıldır şampiyon olamıyor ama çok güzel bir stadyumu, olağanüstü antrenman tesisleri ve milyonlarca taraftarı vardır. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biridir." ifadelerini kullandı.



"TÜRKLERİN KANINDA FUTBOL VAR"



Fenerbahçe'de beklentilerin çok büyük olacağını belirten Tello, "Pellegrini, çok farklı bir baskı altında çalışacak. Çünkü, Türklerin kanında bile futbol vardır. Atmosferi kaybederse işler kötüye gider." yorumunu yaptı.



"ÇOK BÜYÜK İSİMLER BAŞARISIZ OLDU"



Tello, "Pekçok başarılı oyuncu ve antrenör, Türkiye'de başarıya ulaşamadı. Çok büyük teknik direktörler Türkiye'de başarısız oldu. Umarım, Pellegrini Fenerbahçe'de çok başarılı olur. Pellegrini'nin bir prestiji var ve Fenerbahçelilerle problem yaşamayacaktır. Çok tecrübeli bir teknik direktör ve Türkiye'nin en zor soyunma odalarından birine sahip olan Fenerbahçe'de bu tecrübesiyle zorlukların üstesinden gelecektir." dedi.



"UMARIM, İMZASINI ATAR"



Beşiktaş'ın eski yıldızı, "Ben bir Beşiktaş taraftarıyım ve kariyerimin en iyi yıllarını siyah beyazlı formayla geçirdim. Fakat, bir Şili vatandaşının başarılı olmasını da çok isterim. Umarım, Pellegrini Türk futbol tarihine başarılı bir şekilde imzasını atar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



