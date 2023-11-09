Rodrigo Becao ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rodrigo Becao ameliyat oldu
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09 Kasım 2023 20:08
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve Pendikspor maçında devre arasında oyundan çıkan Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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