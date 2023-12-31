Rodri: 'Haaland, Messi ve CR7 beziyor'

Manchester City'nin yıldızı Rodri, takım arkadaşı Erling Haaland ile ilgili konuştu.



Rodri As'a yaptığı açıklamada, "Erlin Haaland'ın içgüdüleri ve gol atma açlığı değişmedi ama artık ne yapması gerektiğini daha iyi biliyor. İlk başta çok endişeliydi ancak sonradan diğer takımlardan farklı olduğumuzu anladı. Oyuna aktif olarak katılamayacağını, atağın tamamlanacağı anı beklemesi gerektiğini zamanla öğrendi." dedi.



"LIONEL MESSI VE CR7'YE BENZİYOR"



İspanyol oyuncu ayrıca, "Onun seviyesini seviyorum. Unutmayalım ki kendisi henüz 22-23 yaşında. Herkes gibi gülüyor, şaka yapıyor ve göründüğü kadar huysuz değil. Çok nazik, çok arkadaş canlısı bir insan. Her zaman gelişmek için bir açlığı, doyumsuz bir arzusu var. Bu yönüyle bana Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.





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