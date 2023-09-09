Rodri'den Arabistan açıklaması: "Kontrol altına alın"

Manchester City'nin yıldızı Rodri, Arabistan'ın yaptığı yüksek bonservisli transferlerin kontrol altına alınmasını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rodri'den Arabistan açıklaması: 'Kontrol altına alın'
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09 Eylül 2023 19:40
Manchester City'nin yıldızı Rodri, Arabistan'a giden oyuncularla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Rodri yaptığı açıklamada, "Avrupa futbolunun Arabistan piyasası sebebiyle kaybettiği çok açık. Yapılan tekliflere baktığımızda oyuncuların oraya gitmesi anlaşılabilir bir durum." dedi.

Rodri ayrıca, "Biz Avrupalılar bundan hiç hoşlanmayız. Bu yetenek akışını bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Normalde sadece yaşı geçmiş oyuncular Arabistan'a gidiyordu ama şimdi gençler de gidiyor. Bu durumun kontrol altına alınması gerekiyor." şeklinde konuştu.

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