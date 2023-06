Rodri: ''Bu bir rüya'

18 yıl aradan sonra İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City kupaya uzanan taraf olurken karşılaşmanın tek golünü atan Rodri açıklamalarda bulundu.



İspanyol yıldız; ''İlk yarıda iyi değildim. Finaller böyledir, her zaman iyi oynamayı bekleyemezsin duygular ve sinirler fazla oluyor. Bu an bir daha asla olmayacak, bu bir rüya. Gelecek yıl tekrar etmeyi umuyoruz ama kutlamayı da hak ediyoruz. Bu kupa, kulübü büyüten tüm oyuncular için'' ifadelerini kullandı.



68.dakikada kupayı golü atan futbolcu Rodri, "Sadece herkese teşekkür etmek istiyorum. Kolay değildi. Çok iyi bir takımla karşılaştık, savunma ve karşı saldırı biçimleri, her şeye sahiptiler'' dedi.











