Rodri, başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktı

Manchester City'nin İspanyol orta sahası Rodri, bu sezon 4 kupa kazanarak kariyer yılını yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Rodri, başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktı
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19 Haziran 2023 14:15
Manchester City'nin 26 yaşındaki İspanyol orta sahası Rodri, sezona birçok başarı sığdırarak kariyerinin en başarılı yılını geçirdi.

Bu sezon Rodri, Manchester City formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanırken, İspanya Milli Takımı formasıyla da UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon olmayı başardı.

İspanyol oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının en iyi oyuncusu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü atan isim unvanlarının da sahibi oldu.

 

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