Rodolfo: 'Uyuşturucu! Geçemediğim bir sınav'

Fluminense'den kiralık olarka Oeste'ye giden 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci Rodolfo, geçmişte yaşadığı uyuşturucu ve alkol bağımlılığı hakkında samimi itiraflarda bulundu.



Rodolfo, "Bu yaşadıklarımı asla unutmamam gerekiyor. Yaşadıklarımı hiç yapmadığımı düşünürsem, sonunda yine başa dönerim. Hikayemi anlatmak zorundayım. Çünkü, bu tedavimin bir parçası. Hayatımın geri kalanı boyunca aklımda olmalı. Üstesinden geldiğimi düşünmüyorum. Kimyasal bağımlılıklar, bir hastalıktır. Kişinin farkında olması ve tekrarlanmasını önlemek için sürekli tetikte olması gereken bir hastalık. Uyuşturucu, hayatıma 15 yaşımda girdi. İlk kez o zaman uyuşturucu kullandım ve bunun nedeni alkoldü. Alkol neredeyse her yerde bulunan yasal bir madde ve kokain, marijuana ve diğer uyuşturuculara geçiş kapısıdır. Kendi mahallemdeki bir gece kulübünde uyuşturucu ile tanıştım. İlk kez o zaman kullandım." dedi.



"AYIK KALABİLSEM DAHA İYİ FUTBOLCU OLURDUM"



"Yaptığım her şey ve yaşadıklarım hakkında her zaman açık konuşurum." diyen Rodolfo, "Bunu açıkça anlatırım. Çünkü, aynı sorunu yaşayabilecek başkalarına yardımcı olmam gerekiyor. Geceleri uyumadım. Uyumadığım için sık sık kötü hallerde antrenmanlar yaptım. Alkolü, uyuşturucuyu, partileri bilmek istedim. Bu beni çok etkiledi, performansım çok düştü. Fluminense'de yedek kalmamın nedenlerinden biri buydu. Ayık kalmayı başarabilseydim çok daha iyi bir futbolcu olabilirdim. Hala en büyük kulüplerde oynayabilirdim. Aklıma ne zaman uyuşturucu gelse, bu geçemediğim bir sınava döndü." itirafında bulundu.



"YOLUNU KAYBEDEN YARDIM İSTESİN"



Brezilyalı kaleci, "Her şey kişiye göre değişir. Paranaense veya Fluminense'de size yardım etmek isteyebilir ama kişi bunu istemiyorsa eninden sonunda bu bataklığa tekrar düşecektir. Bana ne olduysa o olur. Hayatta yolunu kaybettiğini düşünen biri, yardım istemelidir. Ailesinden, gerçek dostlarından yardım almalıdır." açıklamasını yaptı.



"FUTBOLCULAR OLARAK KÖRÜZ"



Rodolfo, "Futbolcular olarak biraz kör olabiliriz. Sırf statüden, paradan dolayı bize yakınlaşan başka insanlarla tanışırız. Her şeyin yolunda olduğunu düşünürüz. Çocuklarım hakkımdaki haberleri, söylediğim sözleri görecek. Bu onlar için bir uyarı olacak. Böylece onların başlarına gelmeyecek. Gözleri açılacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





