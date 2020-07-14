Rodman'dan Kanye West'e: "Bana bir ara ayakkabı gönder!"

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Blessings from one of my heroes, The incredible alien level Dennis Rodman! pic.twitter.com/gyL1f02VbH



— ye (@kanyewest) July 14, 2020

Ünlü rapçi Kanye West, NBA efsanesi Dennis Rodman'ın kendisinin Yeezy markasıyla yaptığı tüm çalışmaları övdüğü bir video mesajını paylaştı.Rodman, Kanye'yeifadelerini kullandı.Yeezy ayakkabıları, stokta bulunabildiği takdirde, bir çifti 220 dolar () üzerinden fiyatlandırılmış durumda. Perakende satış pazarı daha da pahalı olan bazı çiftler ise, 1.000 dolardan () başlayabiliyor.Rodman videoda ayrıca Kanye'nin doğum gününü de kutladı (West, 8 Haziran'da 43 yaşına bastı).Kanye, Rodman'a Twitter'da şöyle cevap verdi: