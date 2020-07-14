Rodman'dan Kanye West'e: "Bana bir ara ayakkabı gönder!"

Ünlü rapçi Kanye West, NBA efsanesi Dennis Rodman'ın kendisinin Yeezy markasıyla yaptığı tüm çalışmaları övdüğü bir video mesajını paylaştı.
Rodman, Kanye'ye "Adidas'la yaptıklarına bayılıyorum, böyle devam et kardeşim. Bir de bana bir ara ayakkabı falan gönder, bu nedir abi?!" ifadelerini kullandı.
Yeezy ayakkabıları, stokta bulunabildiği takdirde, bir çifti 220 dolar (1.508,74 Türk Lirası) üzerinden fiyatlandırılmış durumda. Perakende satış pazarı daha da pahalı olan bazı çiftler ise, 1.000 dolardan (6.858,36 Türk Lirası) başlayabiliyor.
Rodman videoda ayrıca Kanye'nin doğum gününü de kutladı (West, 8 Haziran'da 43 yaşına bastı).
Kanye, Rodman'a Twitter'da şöyle cevap verdi: "Kahramanlarımdan biri olan, inanılmaz uzaylı seviyesindeki Dennis Rodman'ın iyi dilekleri!"