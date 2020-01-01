Rodman, yağmacılara seslendi: "İnsanız, hayvan değiliz"

Hall of Fame oyuncu Dennis Rodman, George Floyd için yapılan protestolardan bahsetti ve insanlardan yağmalama yapmayı bırakmalarını istedi.



59 yaşındaki eski yıldız, George Floyd'un Minnesota'daki polis elinden gelen ölümünün getirdiği protestolarla gerçekleşen yağma ve isyan konusundaki tutumu konusunda oldukça farklı bir yaklaşım benimsedi.



Rodman, Instagram hesabına iki dakikalık bir monolog yayınladı ve tüm bu şiddet eylemlerini neden kınadığını açıkladı.



Rodman, Floyd'un ölümünden sonra gelen adalet çağrılarını tamamen destekliyor olsa da, aynı fikirde olmadığı durum, bu protestoların bazılarının yasayı çiğnemesinin bir bahanesi haline gelmesi:



"Bence biri çıkıp 'Hey millet, neden yağmalıyoruz? Neden çalıyoruz. Neden daha fazla sorun, daha fazla problem ve bunun gibi şeyler yaratıyoruz?' demeli. Gerçekte olup bitenlerin başına geçelim. Bu kötü bir durum. Doğru şekilde protesto etmelisiniz. Gitmeniz ve bir şeyler yakmanız, bir şeyler çalmanız, böyle şeyler yapmanız gerekmiyor. Her şeyi bir arada tutmalıyız. Şu anda KOVID virüsü ile ilgili yeterli sorunumuz var. Yeterli problemimiz var. Ancak bunları yaparak, şu anda sadece üzerine ekliyoruz. "



"İNSANIZ, HAYVAN DEĞİLİZ"



Rodman, şimdi yapılması gereken tek şeyin, bir araya gelip ortak düşman olan boyunduruğa karşı mücadele etmek olduğunu belirtti. Rodman, genç nesillere yağma ve isyan ederek soruna katkıda bulunmamaya başvurdu:



"Bazı kişiler yüzünden büyük şirketler dükkanlarını kapatıyor, çünkü insanlar yağmalama yapıyor. Neden? Bunu neden yapıyoruz? Neden tekrar birbirimize zarar veriyoruz? Neden sadece birbirimize yardım etmiyor, birbirimizin elinden tutmuyor ve sorunu çözmeye çalışmıyoruz? Bu problemi biz yaratmadık, ama çözüme yardımcı olabiliriz. Özellikle bugünün yeni nesli, 21. yüzyıl kuşağı. Bunu anlayan yaşlı bireyler olarak bize yardımcı olun. Üzerine eklemeyin. Bize ve herkese yardımcı olun. Şu anda çok fazla sorunumuz var ve bu şu anda kötü bir problem. Hepimiz bir araya gelip birbirimize yardım etmeye ve tüm bu durumu aşmaya çalışmalıyız. Lütfen, lütfen anlayışlı olun. Birlikte yaşamak zorundayız. Biz insanız. Hayvan değiliz. İnsanız. Dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar."



