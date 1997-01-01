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Rodman, nasıl ribaund aldığını açıkladı!

Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman, ribaund alma konusundaki benzersiz yaklaşımını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman, ribaund alma konusundaki benzersiz yaklaşımını paylaştı.

10 bölümlü ESPN belgesel serisi "The Last Dance"in 3. bölümünde, Rodman'ın NBA'de yedi kez üst üste ribaund kralı oluşunun yolu, ayrıntılı olarak anlatıldı.

Eski Detroit Pistons ve Chicago Bulls ribaund kralı, hücum ribaundı alma tutkusunu ve kaçan topların nereye düşeceğini tahmin etmede kullandığı teknikleri açıkladı:

"Orada durur ve topa göre tepki gösterirdim. Topun açısı ve yörüngesi hakkında çok çalıştım. Larry Bird'ün kaçan şutları çember etrafında dönerdi, Magic'inkiler belki dönerdi. Michael şuradan (eliyle yön gösteriyor) şut attığında, kendimi şuraya konumlandırırdım. Çembere çarpardı, şuraya düşerdi. Şuraya geçerdim. Şuraya çarpsa, buraya geçerdim. Falan filan. Yani temelde topu almak için kendimi nasıl konumlandıracağımı öğrenmeye başlamıştım."

Rodman, 1991-92'den 1997-98 sezonlarına (Detroit ile iki yıl, San Antonio Spurs ile iki yıl ve Chicago ile üç yıl) ligde ribaund kralıydı. Ayrıca Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks ile geçirdiği kısa süreli birlikteliklerde, çift haneli ribaund ortalamaları yakalmayı da başarmıştı.


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