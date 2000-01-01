Rodman: "LeBron, 90'larda Pippen'ın yerini alamazdı"

Eski Chicago Bulls yıldızı Dennis Rodman, 90'lı yıllarda Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in, Scottie Pippen yerine en iyi ikinci oyuncu olamayacağını söyledi.



Son zamanlarda, 1990'larda Jordan döneminde oynaması durumunda, LeBron'un nasıl oynayacağı konusunda büyük bir tartışma trend olmuş durumda.



Jordan'ın eski takım arkadaşı Rodman da bu tartışma hakkında fikrini sunanlardan biri oldu. Rodman'a göre, MJ sadece LeBron'dan daha üstün olmakla kalmayacak, aynı zamanda James, Pippen'ın ardından, ligdeki en iyi üçüncü oyuncu olarak sıralanacaktı.



"Point-forvet pozisyonunda devrim yaptı. Bugün tüm bu oyuncular Scottie Pippen'a teşekkür etmelidir. Kevin Durant gibi adamlar 'Vay canına, bizim için yaptığın şeye bak' demeliler. Scottie top sürebiliyordu, şut atabiliyordu, savunması vardı, ribaund alabiliyordu. LeBron 90'lı yıllarda oynasa, Scottie Pippen, Michael'ın ardından hala en iyi ikinci oyuncu olurdu diyebilirim."



Rodman açık bir şekilde Pippen'ın büyük bir hayranı. Eski Bulls yıldızı, Pippen'ın şimdiye kadarki en hakkı verilmeyen oyunculardan biri olduğuna inanıyor.



