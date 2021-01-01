Rodman: "Jordan'la iletişim halindeyiz, birkaç gün evinde takılacağım"

Eski Chicago Bulls yıldızı Dennis Rodman, eski takım arkadaşı Michael Jordan ile şu anki ilişkisi hakkında konuştu.



Rodman, geçmişte Jordan veya Scottie Pippen ile NBA sahasının dışında hiç konuşmadığını belirtmişti.



Lakin kısa süre önce "Full Send" isimli podcast'e konuk olan 'The Worm', Jordan ile sürekli iletişim halinde kaldığını belirterek bu durumun artık değiştiğini, hatta onu bir daha ne zaman göreceğini bile açıkladı.



"Hala iletişim halindeyiz. Geçen gün onu görmüştüm. Maryland'deydi, ben de oradaydım. Fort Lauderdale'e (Florida) döndüğümde, muhtemelen nasıl olduğunu görmek için birkaç gün onun evinde takılacağım."



Rodman ve MJ ikilisi, başlangıçta Jordan'ın 'Bad Boys' lakaplı Detroit Pistons'ı playofflardan elemeye çalıştığı dönemde sıkı rakipler olmuş, ardından Bulls'da takım arkadaşı olarak birlikte üç şampiyonluk kazanmışlardı.



