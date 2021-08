Rodman'ın 1998'deki Las Vegas kaçamağı, film oluyor!

Eski Chicago Bulls yıldızı Dennis Rodman'ın 1998'deki Las Vegas kaçamağının, bir uzun metrajlı film haline getirileceği bildirildi.



Ünlü film şirketi Lionsgate'in, Rodman'ın Vegas gezisinin gerçek hikayesine dayanan 'Vegas'ta 48 Saat' isimli özel bir senaryoyu işleyeceği açıklandı.



Rodman, Utah Jazz ile mücadele ettikleri 1998 NBA Finalleri sırasında Bulls takımının ayrılmaz parçalarından biri olmuş olsa da, bu maratonun ortasında iki günlüğüne Las Vegas'a giderek gündeme oturmuştu.



BAŞ YAPIMCILIĞINI DA ÜSTLENECEK!



The New York Post, bu gelişmeyi şu şekilde yansıttı:



"Eski Chicago Bulls yıldızı, yakında çıkacak olan uzun metrajlı bir film sayesinde izleyicilere vahşi yanını bir kez daha gösterecek.



Dennis Rodman'ın bizzat baş yapımcılığını üstleneceği Lionsgate'in 'Vegas'ta 48 Saat' isimli filminde, 1998 NBA Finalleri sırasındaki bu çılgın gezi belgelenmiş olacak.



İzleyiciler bu kısa geziyi Netflix'teki popüler belgesel 'The Last Dance'in 3. bölümünün ana konusu olarak hatırlayabilirler. Scottie Pippen'ın sakatlığından ötürü ilk 35 maçı kaçırdığı 1998 sezonunda, Rodman Bulls ile daha fazla sorumluluk üstlenmişti ve takım için gerekeni yapmış olsa da, tükenmişliğin eşiğine geldikten sonra biraz stres atmak istemişti.



Bu gezi tabii ki 48 saatten fazla, dört gün boyunca sürmüştü ve Rodman, bu süreci o zamanki kız arkadaşı Carmen Electra ve ekibiyle parti yaparak geçirmişti.



Electra belgeselde 'Gelir gelmez parti başlamıştı. Dennis'in kız arkadaşı olmak kesinlikle mesleki bir tehlikeydi. Manyak bir adamdı.' şeklinde konuşmuştu."