Rodman: "Hala hayatta olmama çok şaşırıyorum..."

NBA Hall of Fame oyuncusu Dennis Rodman, birçok insanın kendisinin 40 yaşında öleceğini düşündüğü için, bugün hala hayatta olmasına şaşırdığını söyledi.



Basketbol dünyasında saha dışındaki aktiviteleriyle oyun tarihinin en renkli karakterlerinden biri olarak kabul edilen Rodman, dövmeleriyle, renkli saçlarıyla ve parti yapmaya düşkünlüğüyle tanınıyordu.



Rodman'ın yaşam tarzı göz önüne alındığında, basketbolseverlerin kendisinin çok uzun süre hayatta kalamayacağına dair inançlarını, kendisinin de benimsediği ortaya çıktı.



Yakın tarihli bir röportajda Rodman, 60 yaşında olmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:



"Hala hayatta olmama şaşırıyorum, çünkü birçok insan 40, 45, 50, 55 yaşlarında öleceğimi düşünüyordu. 60 yaşına girdiğimde 'Vay be, hala hayattayım' demiştim.



Biri elini omzuma koyarak, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yerine getirecek çok şeyim olduğunu söylemişti."



Beş NBA yüzüğü sahibi olan Rodman, çılgın yaşam tarzına rağmen saha içindeki azmi ve istikrarıyla özellikle dikkat çekiyordu.



