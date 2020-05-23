Rodman: "Eski Bull'lardan bazıları, Mike'ın eleştirileri için zihinsel olarak yetersizdi"

Eski NBA yıldızı Dennis Rodman, Bulls'daki eski takım arkadaşlarının Michael Jordan'ın eleştirilerine karşı koymak için doğru miktarda zihinsel yetkiye sahip olmadığını söyledi.



Kısa bir süre önce sona eren "The Last Dance" belgesel serisi, herkesten karışık tepkiler almıştı. Bu tepkileri verenler arasında Scottie Pippen ve Horace Grant de dahil olmak üzere birkaç takım arkadaşı bulunuyordu.



Rodman'a göre, eski takım arkadaşları, kendileri bunu yaptıkları için, belgeselde nasıl tasvir edildiklerinden şikayet etmemeleri gerekiyor:



"Oyuncular biraz üzgündüler çünkü Michael'ın tüm suçu onlara attığını hissetmişlerdi. 'Sizden yapmanızı istediğimi yapmıyordunuz, en büyük benim, ne olursa olsun kazanmaya kararlıyım.' diyordu. Sonra bir anda Michael tüm ekip hakkında, beraber oynadığım takım arkadaşları hakkında konuşmaya başlıyordu."



"Zihinsel olarak bunun üstesinden gelebilecek kadar güçlü olduklarını sanmıyorum, çünkü Phil Jackson rahat bir koç. Michael daha çok 'Bunu yapacağım, ünlü oluşumu seyredin.' der gibiydi. Ben umursamıyordum, çünkü zaten ünlüydüm."



