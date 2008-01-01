Rodman: "Bulls, bensiz şampiyon olamazdı"

Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman, Bulls'un kendisi olmadan bir şampiyonluk kazanamayacağını savundu.



Rodman, ESPN'in "The Last Dance" belgeselinin odak noktası olarak konuştuğu 3. bölümde, ekibin 90'ların sonundaki şampiyon ekibin vazgeçilmez bir üyesi olduğuna dair inancını paylaştı.



Michael Jordan ve Scottie Pippen bu Bulls kadrolarının dominant yıldızlarıyken, Rodman, Chicago'nun kendisi olmadan başka bir Larry O'Brien kupasını kaldırmayacağını söyledi:



"Büyük Michael Jordan, büyük Scottie Pippen ve büyük Phil Jackson'a sahip olduğunuzu biliyorsunuz, ama beni bu takımdan uzaklaştırırsanız, yine de bir şampiyonluk kazanırlar mı? Ben öyle düşünmüyorum."



"BURNUM KIRILSIN, BİR YERLERİM KESİLSİN"



Rodman, oyun stiliyle ilgili de şu kelimeleri kullandı:



"Sahaya çıkıp burnum kırılsın isterim, bir yerlerim kesilsin isterim, Acıyı ortaya çıkaracak bir şey olmalı, bunu hissetmek isterim."



Bulls'un hücumunun çoğu Jordan ve Pippen etrafında dönerken, Rodman sık sık elit seviyedeki uzunlarla eşleşmiş ve ribaundlardaki etkinliğiyle fark yaratmıştı.



