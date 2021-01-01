Rodman: "Artık NBA'i izlemiyorum..."

Hall of Fame oyuncu Dennis Rodman, basketbolun bugünkü oynanma biçimi nedeniyle artık NBA'i izlemediğini söyledi.



Chicago Bulls efsanesi Rodman, bugünlerde NBA'i izlemenin zor olduğunu iddia ederek, basketbolun bugün oynanış şekliyle ilgili düşüncelerini paylaştı.



"Full Send" isimli podcast'te Rodman, Stephen Curry ve Damian Lillard gibi oyuncular sebebiyle basketbola üçlüklerin hakim oluşundan bahsetti:



"Pek izlemiyorum. Cidden. Basketbolu bizim dönemimizdeki gibi yoğun ve rekabetçi bir şekilde oynadıktan sonra, bugün izlemesi çok zor oluyor. Adamların gelip 15 metreden üçlük sallayışını izlemek istemiyorum. O basketbol değil. Uzun mesafeden sayı bulmak istemenizi anlıyorum ama aman tanrım... izlemesi çok zor. Fakat birçok çocuk buna bayılıyor."



Üçlüklerin takımların stratejisinde merkezi bir rolü olmadığı çok farklı bir dönemde oynamış olan Rodman, kariyerini maç başına 7.3 sayı, 13.1 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



