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Rodman, Andrea Petagna'yı kadın zannetti, "balım" dedi!

NBA efsanesi Dennis Rodman, İtalyan futbolcu Andrea Petagna'ya kişisel bir video selamlaması gönderirken biraz gaf yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Dennis Rodman, İtalyan futbolcu Andrea Petagna için gönderdiği özel bir videoda komik bir gaf yaptı.

İtalya'nın Serie A kulübü SPAL'da forma giyen Petagna'nın, Rodman'dan bu videoyu almak için 600 dolar ödediği bildirildi.

Rodman'ın, Petagna'yı karşı cins ile karıştırdığı, kendisine "balım" şeklinde seslendiğinde ve bir gün futbol yıldızı kızı Trinity Rodman'a karşı oynayacağını öne sürdüğünde anlaşıldı.

Trinity Rodman, ABD Kadın Milli futbol takımının Mart ayında U-20 Dünya Kupası'na katılmasına yardımcı olduktan sonra, futbol dünyasında adını duyurmuştu. Trinity, aynı zamanda sınıfında bir numaralı forvet olmuş ve daha önce 2020 sonbaharında Washington State Üniversitesi'ne katılmak için bir niyet mektubu imzalamıştı.


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