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Rodman: "30 yıl önce, istediğinizi yapabiliyordunuz"

Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman, ESPN'in Chicago Bulls belgeseli "The Last Dance" serisinin 3. bölümünde, NBA'in 80'li ve 90'lı yıllardaki fizikselliği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman, ESPN'in Chicago Bulls belgeseli "The Last Dance" serisinin 3. bölümünde, NBA'in 80'li ve 90'lı yıllardaki fizikselliği hakkında konuştu.

Rodman, oyuncuların 30 yıl önce istedikleri "her şeyi" yapabildiğini söyledi:

"O sırada NBA'de aşağı yukarı istediğiniz her şeyi yapabiliyordunuz. 30 yıl önce bugünle karşılaştırıldığında, o zaman orada bildiğiniz insanları tam anlamıyla dövebiliyor ve sadece bir teknik faulle falan işin içinden sıyrılabiliyordunuz."

Rodman, NBA tarihinin en fiziksel savunma oyuncularından biri olarak biliniyor. Kendisi, kolay basketlere izin vermek yerine sert faul yapma ve rakiplerini dövme istekleri nedeniyle "Bad Boys" olarak bilinen Detroit Pistons ekiplerinin de bir parçasıydı.

"BASKETBOLU TEKRAR SERTLEŞTİRİN"

Modern NBA'in kuralları, kısmen daha az fiziksel ve Rodman, döneminin aksine, hand-checking benzeri kurallar, hücumda daha fazla akışkanlığı teşvik etmek için yer alıyor.

Chicago Sun-Times'dan Satchel Price'a göre, Rodman bu çağa "yumuşak" demekten de kaçınmadı:

"Dennis Rodman eskiden NBA'deki en sert oyunculardan biriydi ve artık ligin çok yumuşadığını düşünüyor. TMZ tarafından "Make Basketball Tough Again" (Basketbolu Tekrar Sertleştirin) yazılı kırmızı şapkası hakkında soru sorulduğunda, Hall of Fame oyuncu, 'Bu adamlar tampon takmayı bıraksın.' yanıtını verdi."


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