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Rodallega: "Sezon sonu bakarız"

Trabzonspor'da 10 golle en skorer ismi olan Kolombiyalı Hugo Rodallega'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kaynak: Takvim
Rodallega: 'Sezon sonu bakarız'
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05 Şubat 2019 13:05
Bu sezon 10 golle Fırtına'nın en skorer ismi olan Hugo Rodallega'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Karadeniz ekibiyle henüz yeni bir anlaşma yapmayan Kolombiyalı oyuncu geleceği hakkında çıkan dedikodulara yanıt verdi. Trabzonspor'un başarısına odaklandığını dile getiren 33 yaşındaki forvet, "Sözleşmemin bitip bitmemesi önemli değil. Ben görevimi yapmaya, takımıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu anda henüz bir karara varmadık.

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