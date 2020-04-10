Rodallega eski takımına dönmek istediğini açıkladı

Denizlisporlu Hugo Rodallega, eski takımı America de Cali'ye dönmek istediğini ve Kolombiya ekibine haber gönderdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Rodallega eski takımına dönmek istediğini açıkladı
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10 Nisan 2020 01:50
Denizlisporlu Hugo Rodallega eski kulübü America de Cali'ye dönmek için haber gönderdiğini açıkladı.

ElDeportivo'nun haberine göre Rodallega eski kulübü America de Cali'ye dönmek istediğini belirterek Kolombiya temsilcisine haber dahi gönderdiğini söyledi. Rodallega ayrıca favori takımını açıkladı.

Rodallega açıklamasında "Boca Juniors 2. Başkanı Juan Roman Riquelme beni arasa dışarı çıkamasam bile yarın uçakla oraya giderim. Onunla tanışmayı çok isterim. Muhteşem bir oyuncuydu"

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