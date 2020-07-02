Rockstar tek oyunculu deneyim konusunda ısrarlı

Rockstar ve 2K Games'in ana şirketi olan Take-Two Interactive, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu deneyimlere odaklanmaya devam edeceğini söyledi. Konuyla ilgili konuşan Take-Two CEO'su, yatırımlarının devam edeceğini de belirtti.



Rockstar iki türde de hizmet verecek



Son zamanlarda GTA Online ve Red Dead Online gibi çok oyunculu ve yapımlarla ön plana çıkan stüdyo, tek oyunculu deneyimler konusunda da taahhütlerde bulundu. Konuyla ilgili bir konferans konuşmasında Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, GTA Online'ın büyük başarısına rağmen ileriye dönük hikaye anlatımına ve tek oyunculu deneyimlere odaklanacak bir stüdyo olmaya devam edeceklerini açıkladı.



Zelnick, stüdyonun bu tür bir modeli takip etmek istediğini, GTA 5 gibi oyunların tek oyunculu bir deneyim olarak fatura edildiğini, ancak bunun yanında çok oyunculu bir genişleme sunduğundan da bahsetti. "Rockstar Games'teki arkadaşlar, sağlam tek oyunculu deneyimler ve hikaye odaklı serüvenler yaratmayı amaçladı. Rockstar her zaman harika hikayeler ve harika tek oyunculu deneyimlerle tanındı ve daha sonra, son yıllarda büyük bir çok oyunculu sistemi fırsat olarak geliştirdi" dedi.



CEO ayrıca Red Dead Online ve GTA Online'ın devam eden başarısına değinerek bu oyunlarda tek oyunculu sistem olduğu için şirketin birini veya diğerini seçmek zorunda olmadığını ifade etti. Ancak 8 yıl önce çıkan GTA 5 herhangi bir hikaye genişlemesi almazken, GTA Online'nın yıllar boyunca ücretsiz içeriklerle oyuncuların oynaması için cazip bir hale gelmesi de kafaları karıştıran başka bir konu.



