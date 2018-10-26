Rockets'tan, Timberwolves'a Jimmy Butler için büyük teklif!

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Houston Rockets, Jimmy Butler için Minnesota Timberwolves'a dört adet ilk tur draft hakkı teklifi yaptı.Timberwolves, normal sezonun başlamasından bu yana Butler için teklifler almaya devam ediyordu.Rockets'in teklifinin, bir anlaşmada izin verilen ilk tur seçimlerin maksimum sayısını teşkil ettiği açıklandı. Bu kuralların, ardı ardına senelerde ilk tur draft haklarının yollanmamasının gerekli olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Anlaşmanın, korumalı lotarya seçimleriyle sınırlı olabileceği de eklendi.Rockets'ın sezon ortasında böyle bir anlaşmadan sonra, yaz döneminde serbest kalacak Butler'ı tekrar takıma katmaya çalışması bekleniyor.