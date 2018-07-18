Rockets'taki müstakbel takım arkadaşları, Melo'ya pozitif bakıyor!

İLGİLİ VİDEO

Carmelo Anthony'nin önümüzdeki günlerde yeni durağı olması beklenen Houston Rockets'ta, oyuncuların Melo'nun gelişinden dolayı oldukça memnun oldukları iddia edildi.The Athletic'ten Alykhan Bijani'nin tweetine göre, Anthony'nin müstakbel yeni takım arkadaşları, 34 yaşındaki oyuncunun gelişine oldukça pozitif bakıyor:"Bu arada, Capela'nın dönüşüyle sonraki hedef, resmi olarak serbest kalır kalmaz Carmelo ile imzalamak olabilir. Eğer Rockets oyuncularının Melo hakkında ne düşündükleri merak ediliyorsa, bir kaynak bana oyuncuların kendisiyle ilgili "çok olumlu" hissettiklerini açıkladı. Neler yapabileceğini biliyorlar."Carmelo'nun, Trevor Ariza ve Luc Mbah a Moute gibi iki kilit oyuncusunu kaybeden Rockets'a yardımcı olacağı düşünülüyor.