"Rockets'ın Oladipo için fiyatı, Warriors için fahiş" iddiası!

Houston Rockets'ın Victor Oladipo karşılığında talep ettiklerinin, Golden State Warriors için "çok fahiş" olduğu iddia edildi.



Oladipo, son takas günü 25 Mart'ta takımını değiştirebilecek oyuncular arasında yer alabilir. Rockets guardıyla ilgilenmesine rağmen, Warriors'ın kendisi için bir hamle yapması pek olası gözükmüyor.



The Athletic'den Anthony Slater'a göre Rockets'in Oladipo karşılığında istedikleri, maaş sınırı durumu çok rahat olmayan Warriors tarafından 'fahiş' olarak nitelendiriliyor:



"Oladipo, yokladıkları oyuncular arasında yer alıyor. Ama bana söylendiğine göre şu anki fiyatı, gerçekçi bir şekilde düşünemeyecek kadar fahiş."



Bu sezon 20.8 sayı, 5.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarına sahip olan Oladipo, Rockets'ın iki yıllığı 45 milyon dolarlık teklifini reddettiği için, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



