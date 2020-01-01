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Rockets, zamanında Nerlens Noel için şansını denemiş

Houston Rockets'ın bu seneki son takas gününde, Oklahoma City Thunder pivotu Nerlens Noel'i takas etmeye çalıştığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın bu seneki son takas gününde, Oklahoma City Thunder pivotu Nerlens Noel'i takas etmeye çalıştığı iddia edildi.

ESPN'den Tim MacMahon'un son raporuna göre, 2020 NBA son takas gününde, Rockets ekibi tamamen "kısa kadroya" gitmeye kararlı değildi.

Robert Covington'ı Houston'a getiren Clint Capela takasının ardından Rockets, iddiaya göre Noel ile takas yapmaya çalıştı.

MacMahon, durumu ESPN yazarı Zach Lowe'un podcast'inde şu şekilde tanımladı:

"Tabii ki kısa kadroya gitmişlerdi, ama o sırada kelepir bir uzun bulabileceklerini de düşünmüşlerdi. Clint Capela tam hizmet veren bir oyuncuysa, en azından rotasyonda bulunacak bir uzun bulabileceklerini düşünüyorlardı. Örneğin, son takas tarihinden önce Nerlens Noel'i getirmek için konuşmuşlardı ve bir anlaşma yapacakları konusunda da iyimserlerdi."

Noel bu sezon maç başına 18.5 dakikada 7.4 sayı, 4.9 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları yakalamıştı ve bu ölü sezonda bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.


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